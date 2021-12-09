Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkmak için Lazio deplasmanında... Topladığı 11 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Fatih Terim'in ekibi, zorlu maçta kaybetmemeye çalışacak. Avrupa’da destan yazan Aslan, Lazio deplasmanından 1 puanla bile dönse, grubu zirvede tamamlayıp son 16 turuna katılacak. Bu sezon Türkiye’ye 2200 puan kazandıran Cim Bom, Lazio’yu yenerse galibiyetten 400, liderlikten 800, son 16’dan da 200 olmak üzere, ülkemize 1400 puan daha getirecek.

Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Lazio-Galatasaray maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Lazio - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Lazio: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Cataldi, Basic, Milinkovic, Pedro, Zaccagni, Muric

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Lazio'da Immobile Galatasaray'da Cicaldau

Lazio ile Galatasaray arasında bu akşam grup liderliği için oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibi ekibin gol makinesi Ciro Immobile, ligdeki son Sampdoria deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı ve devre arasında oyundan alındı. İtalyan gazeteleri, dizinde problem olduğu belirlenen tecrübeli futbolcunun bugün Galatasaray'a karşı görev yapmasının zor olduğunu belirtiyor. Immobile'nin forma giymemesi halinde, yerine Fenerbahçe 'nin eski santrforu Vedat Muric oynayacak. Takım kaptanı Immobile bu sezon Lazio formasıyla 19 resmi maçta 16 gol atarken, Muric ise 12 resmi maçta henüz ağları havalandıramadı.

Yerine Morutan geçiyor

Galatasaray da sahaya çok önemli bir eksikle çıkacak. Takımın tüm hücumlarını yönlendiren isim olan Alexandru Cicaldau, ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktığı için İtalya'ya götürülmedi. Altay'la oynanan son lig maçında da aynı gerekçeyle kadroya alınmayan Rumen yıldızın yokluğunda forvet arkasına vatandaşı Morutan'ın geçeceği tahmin ediliyor.

Galatasaray 2. olursa rakipler çok zor

Grup lideri olursa doğrudan son 16 turuna kalacak olan Galatasaray, ikinci sırada yer alırsa, Play-Off turuna kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecek. Olası bir ikincilik halinde, Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler şunlar:

Leipzig

Porto

Borussia Dortmund

Sheriff

Barcelona

Sevilla

Zenit

Atalanta ya da Villarreal

Kura çekimi 13Aralık'ta

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

Son 16 Turu 10/17 Mart'ta

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.