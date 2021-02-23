Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile kozlarını paylaşacak. Bundesliga ve Avrupa'da fırtına gibi esen Hansi Flick'in ekibi, evine avantajla dönmek istiyor. Lazio ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Ev sahibi ekipte Stefan Radu, Strakosha ve Felipe sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken konuk ekip Bayern Münih’de ise Douglas Costa, Gnabry, Tolisso, Pavard, Nübel ve Kouassi gibi eksikler bulunuyor.

Lazio - Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Lazio-Bayern Münih maçını İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Lazio - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Lazio: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari, Marusic, İmmobile, Correa

Bayern Münih: Neuer, Süle, Boateng, David Alaba, Davies, Kimmich, Roca, Sane, Goretzka, Coman, Lewandowski