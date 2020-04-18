Lavaş, kalori miktarı bakımından; tüm ekmeklerden farklılık gösteren, farklı bir ekmek türüdür.

Lavaş ekmek nedir?

Lavaş ekmekler; mayalı veya mayasız bir hamur, incecik açıldıktan sonra tavada ya da odun ateşinde kısa süre pişirilmesinden elde edilir. Doğu mutfağında çok önemli bir yere sahip lavaş ekmeği, genellikle etli yemekler ile servis edilir. Kahvaltıda peynirle de tüketilebilen bir ekmek türüdür. Lavaş, Türk kültürünün soyut miras listesinde yer almaktadır.

Lavaş ve tortilla ekmeğinin farkları

Son zamanlarda lavaş ekmeği deyimiyle, tortilla ekmekleri de satılmaktadır. Fakat bilinmesi gereken önemli bir detay vardır. Tortilla ekmekleri ile lavaş ekmeği, birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Lavaş ekmeği, yufkadan biraz kalın yapıya sahip olup; yapımında sadece beyaz un kullanılır. Tortillada ise, mısır unu yer almaktadır.

Lavaş kaç kalori?

Lavaş ekmeği, incecik yapısı ile; yedikçe yedirten türde bir ekmektir. Özellikle aç olarak yemek masasına geldiğinizde, kaç adet yiyeceğinizi hesaplayamazsınız. Eğer kilo kontrolüne dikkat ediyorsanız, lavaşın kalori değerlerini hesaplayarak öğünlerinizi hazırlayabilirsiniz.

1 lavaş, 185 kaloridir. 50 gramlık ince lavaşın kalorisi ise, 142 kalori iken; bunun 100 gramlık porsiyonu ise, 284 kaloridir. 1 adet kepekli lavaşta bulunan kalori miktarı da, 186 kaloridir. 100 gramlık tam buğday lavaşta yer alan kalori ise, 308 kalori olarak hesaplanabilir.

Lavaş besin değerleri nelerdir?

Beyaz un vasıtası ile yapılan lavaşın besin değerleri de, son derece yüksektir. Karbonhidrat içerikli bir besin olduğu için de, tüketirken ölçüye dikkat edilmesi önerilmektedir. Besin değerleri tablosuna göre, lavaş için şu rakamlardan bahsedilebilir.

1 adet lavaş için, yaklaşık olarak;

- 37.38 gram karbonhidrat

- 1.45 gram yağ

- 4.55 gram protein

- 2.05 gram lifler

- 378.3 mg sodyum

- 87.75 mg potasyum

- 0.7 gram demir

- 37.05 mg kalsiyum

Lavaş kilo aldırır mı?

Kilo vermek söz konusu olduğunda, akıllara öncelikle ekmek yenilir mi sorusu gelir. Canan Karatay bu soruya olumlu yanıt verirken, diğer birçok uzman, ekmeğin kilo verme sürecini yavaşlattığını ifade eder. Ekmek, ağır karbonhidrat yüklü bir besindir. Lavaş da, bir nevi ekmek türüdür. Çok aşırı tüketimlerde, metabolizmayı yavaşlatır ve de damar tıkanıklıklarına neden olur. Ölçülü şekillerde tüketilmesi ise, en sağlıklı karar olarak belirtilebilir.

Diyetlerde lavaşın yeri

Diyet beslenmelerinde, lavaşın yeri de yaygın biçimde olacaktır. Çünkü ne de olsa, ince yapıdaki bir ekmek ne kadar kilo aldırabilir ki denilir. Fakat durumlar, bazen göründüğü gibi olmayabilir. Çok da aşırı tüketimi, kilo aldırır.

Karaciğer yağlanması bulunan kişilerin, lavaş veya lahmacun yemesi risk taşıyabilir. Karaciğer yağlanması vb. gibi sorunların içinde değilseniz, öğünlerinizde ölçülü şekillerde lavaş tüketebilirsiniz. Lavaşın kesin yer aldığı öğünlerde ise, ilave olarak üzerine ekmek veya unlu gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.