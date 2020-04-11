Erol Bulut, Tayfun Korkut, Zico-Alex ikilisi derken Fenerbahçe hala yeni teknik direktörünü bulamadı.

Tabii ki Corona virüs salgınının hepimizin hayatında çeşitli konuları ertelememize yol açması, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları için de geçerli...

Geçen sezon kabul etmemişti

'Alman ekolü mü yoksa Türk'ün adaptasyon avantajı mı?' sorularının içinden Fransız teknik adam Laurent Blanc ismi de ortaya atılmıştı. Hatırlanacağı üzere Laurent Blanc, Cocu'dan hem önce hem de sonra Fenerbahçe'den yine teklif almış ancak 'Hayır' cevabı vermişti.

Fenerbahçe için adı geçen Laurent Blanc'ı, vatandaşı, Fransız gazeteci Quanetin Müller Fanatik için değerlendirdi.

"Kendisini inkâr eder"

Blanc'ın seçici ve zor beğenen bir karakter olduğunu belirten Müller, "Açıkçası Blanc son dönemde kendisine yapılan tüm teklifleri reddetti. Yeniden yapılanma yaşayan kulüplerin ona sunduğu şartları beğenmedi. Mesela PSG. Projenin standartlarına uymadığını söyledi. Inter de ona teklif yaptı. Bu projeler ona göre ciddi oluşumlar değildi. Ama önemliydi. Yine de kabul etmedi. Türkiye'den de tekliflerin olduğunu ve yine Blanc'ın reddeettiğini biliyorum. Tüm bunlara bakıldığında ekonomik anlamda zorluk yaşayan Fenerbahçe'nin teklifini kabul eder mi? Sanmam. Kendisini inkâr etmiş olur" dedi.

1998 Dünya Kupası 'nı ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Laurent Blanc, teknik direktörlük kariyerinde Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve PSG dışında hiçbir takımı çalıştırmadı. Başarılı futbol adamı 2015/2016 sezonu sonunda PSG'den ayrıldı ve o dönemde bu yana takım çalıştırmadı.







