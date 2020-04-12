Laurent Blanc Fenerbahçe kararını verdi!

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlamıştı. Gündeme Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Yalçın Koşukavak gibi isimler gelmişti.

Yabancı hoca adayları olarak da Marcelino, Di Francesco ve Laurent Blanc gibi ünlü teknik adamlar ön plana çıkmıştı.

Bu isimlerden biris olan Laurent Blanc ile ilgili İspanya basınından flaş bir haber yazıldı.

ESPN'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin takımın başına Fransız teknik adamı getirmek için yoğun çaba sarfettiğini ancak başarılı olamadığı belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Fenerbahçeli yöneticileri Blanc'ı ikna etmek için sıkı görüşmelerde bulunulduğu ancak 54 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertlilere gitmeye sıcak bakmadığı yazıldı.

Tecrübeli teknik adamın kariyeri için Süper Lig'de görev almak istemediği ifade edildi.

Laurent Blanc son olarak Paris Saint-Germain'de görev aldı. Tecrübeli teknik adam 3 sezon PSG'de görev aldıktan sonra 2016'da yılında Paris ekibiyle yollarını ayırdı.