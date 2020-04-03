Latovlevici ülkesine gitti sözleşmesi bitti

Kulübün internet sitesinde yer alan duyuruda,“İki oyuncu izinsiz Romanya’ya gitti.Bu aynı zamanda takım arkadaşlarının ve akrabalarının sağlıklarının ihlalidir. Bu konuda kulübü riske atan durumları kabul edemeyiz” denildi. Galatasaray’dan sonra Bursaspor’a, Şubat ayında da Kisvarda’ya transfer olan 33 yaşındaki Latovlevici, yeni takımında henüz forma giymemişti.