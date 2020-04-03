Latovlevici ülkesine gitti sözleşmesi bitti
Galatasaray’ın eski futbolcularından Latovlevici, takım arkadaşı Grozavile birlikte kariyerini sürdürdüğü Macaristan’da sokağa çıkma yasağını ihlal edince, bağlı bulundukları kulüp olan Kisvarda,her iki oyuncunun da kontratlarının feshedildiğini açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan duyuruda,“İki oyuncu izinsiz Romanya’ya gitti.Bu aynı zamanda takım arkadaşlarının ve akrabalarının sağlıklarının ihlalidir. Bu konuda kulübü riske atan durumları kabul edemeyiz” denildi. Galatasaray’dan sonra Bursaspor’a, Şubat ayında da Kisvarda’ya transfer olan 33 yaşındaki Latovlevici, yeni takımında henüz forma giymemişti.