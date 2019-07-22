Latovlevici, Göztepe’ye

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer çalışmaları hakkında konuşarak, “Stoper ve sol bek bölgesi için mutlaka takviye yapacağız. Bu konuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcının savunmanın solu için odaklandığı isim ise geçen sezon Bursaspor forması giyen Iasmin Latovlevici... Hücumda da forma giyebilen tecrübeli futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerde el sıkışıldığı bildirildi. İzmir ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Stoper için de arayışlarını sürdüren Göztepe’nin Bursaspor’dan ayrılan Ertuğrul Ersoy’u gündemine aldığı kaydedildi.