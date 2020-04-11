Latin Amerika'da Corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı
Latin Amerika'da 2 bin 218 kişinin hayatına mal olan virüs, 54 bin 953 kişide görüldü. 1057 ölüm ve 19 bin 638 vakanın olduğu Brezilya, "bölgede salgından en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.
Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bini geçti.
Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 2 bin 218 kişinin hayatına mal olan virüs, 54 bin 953 kişide görüldü.
Bölgede virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü Brezilya, 1057 ölüm ve 19 bin 638 vaka sayısıyla "bölgede Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.
Bölge ülkelerindeki Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:
"Ekvador 297 / 7 bin 161, Şili 65 / 6 bin 501, Peru 169 / 5 bin 897, Kolombiya 69 / 2 bin 223, Arjantin 81 / 1894, Uruguay 7 / 473, Bolivya 19 / 268, Venezuela 9 / 171, Paraguay 6 / 129, Meksika 194 / 3 bin 441, Panama 66 / 2 bin 752, Dominik Cumhuriyeti 126 / 2 bin 620, Küba 15 / 564, Kosta Rika 3 / 558, Honduras 23 / 382, Guatemala 3 / 126, El Salvador 6 / 117, Haiti 2 / 31 ve Nikaragua 1 / 7."