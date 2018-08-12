LASK Linz, ligde ilk galibiyetini aldı

Avusturya Birinci Futbol Ligi’nin 3. haftasında LASK Linz, deplasmanda Admira Wacker’i 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi olan LASK Linz, Admira Wacker karşısında 90 1. dakikada savunma oyuncusu Markus Wostry’nin kaydettiği gol ile 3 puanın sahibi oldu ve ligde ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla LASK Linz puanını 4’e çıkarırken, Admira Wacker 3 puanda kaldı.

Beşiktaş, 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile deplasmanda mücadele edecek.