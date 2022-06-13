Futbolda 2021-2022 sezonunu kayıp sezon olarak değerlendiren Beşiktaş 'ta gelecek sezon için çalışmalara başlandı. Sezon sonu itibarıyla birçok oyuncunun sözleşmesi sona ererken, Vida, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin gibi isimler ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda kulüple anlaşmayan isimlerden birisi olan Larin, bir süre Fenerbahçe , Galatasaray ve Başakşehir gibi takımlarla anıldı. Kariyerine Süper Lig'de devam etmesi beklenen Kanadalı forvet için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin'i Olympiakos'un ciddi şekilde istediği belirtildi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cyle Larin'in uzun süredir Olympiakos'un listesinde olduğu ve tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Serbest oyuncu konumunda olan Larin'in istediği maaş konusunda detayların görüşüldüğü bilgisini veren Romano, Kanadalı oyuncunun 9 numara ve kanat oyuncusu olarak Olympiakos'a katkı verebileceğini hatırlattı. 2018'den bu yana Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Clye Larin, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta 8 gol 1 asistle siyah beyazlılara katkı sağlamıştı.

Golcü oyuncu, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası yaşadı. Beşiktaş kariyeri boyunca toplamda 109 maçta forma giyen Larin, 39 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.