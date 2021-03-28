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Larin'in Milli Takım maçı ertelendi

Beşiktaş forması giyen Cyle Larin'in görev yaptığı Kanada A Milli Takımı'nın Cayman Adaları ile oynayacağı maç ertelendi. Rakip takımın FIFA tarafına Covid-19 test bilgilerini ulaştıramamasının ardından bu kararın alındığı belirtildi

28 Mart 2021, Pazar 22:58 Son Güncelleme:
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Larin'in Milli Takım maçı ertelendi

Beşiktaş forması giyen Cyle Larin'in görev yaptığı Kanada A Milli Takımı'nın Cayman Adaları ile oynayacağı maç ertelendi. Rakip takımın FIFA tarafına Covid-19 test bilgilerini ulaştıramamasının ardından bu kararın alındığı belirtildi

Beşiktaş'ın bir başka oyuncusu Atiba Hutchinson'ın ise Bermuda maçının ardından İstanbul'a dönmüştü. Mücadelenin Pazartesi gecesine ertelendiği bildirildi.

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