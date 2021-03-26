Beşiktaşlı futbolcular Atiba ve Larin, milli formayla sahne aldı. Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahasında Bermuda'yı konuk etti.

Atiba ve Larin maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 19'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın golcüsü ülkesinin formasıyla da iş başındaydı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 27'de Cyle Larin bir kez daha topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı Kanada'nın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıya da ev sahibi Kanada etkili başladı. 53'te Richie Laryea farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

Konuk ekip Bermuda, 63. dakikada Kane Crichlow'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, 69'da hat-trick yaparak skoru 4-1'e taşıdı.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Kanada'da Theo Corbeanu maçın sonucunu belirledi: 5-1.

Cyle Larin'ın yıldızlaştığı maçta, Beşiktaşlı futbolcular 90 dakikada sahada kaldılar.