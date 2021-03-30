Larin yine attı! Kayman Adaları - Kanada maç sonucu: 0-11

2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri 1.Tur Grup B'de mücadele eden Kanada, deplasmanda Kayman Adaları ile karşılaştı. Kanada zayıf rakibini 11-0'lık tarihi skorla yenerken, Beşiktaş'ın formda yıldızı Cyle Larin takımının 2. golünü attı. Larin, 60. dakikada yerini Lucas Cavallini'ye bıraktı.

25 yaşındaki Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta da 3 gol atmıştı. Böylece 2 maçta toplam 4 gole ulaştı.

Kanada'nın 11 gol attığı maçta oyuna sonradan giren Lucas Cavallini attığı 3 golle 90 dakikanın en skoreri oldu. Bayern Münih'in genç yıldızı Alphonso Davies ise 2 gol attı.

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