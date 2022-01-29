Larin ve Atiba'yı Dünya Kupası heyecanı sardı
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızları Atiba ve Larin'i 2022 Katar Dünya Kupası heyecanı sardı. Kanada, Dünya Kupası Eleme maçında grupta Honduras'ı deplasmanda 2-0 yenerek 2022 Katar biletine bir adım daha yaklaştı.
Grubun dokuzuncu maçında deplasmanda 2-0 yendiği Honduras maçında Beşiktaş 'ın iki oyuncusu da mücadeleye 11 başladı.
38 yaşındaki Atiba karşılaşmada 90 dakika sorma giyerken Larin 62'de yerini Laryea'ya bıraktı.
Grup aşamasının tamamlanmasına son 5 maç kala Kanada, 19 puanla liderliğini sürdürürken Katar 2022 biletine çok yaklaştı.