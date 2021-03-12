Larin: Şampiyonluk için kazanmaya devam etmek istiyoruz

Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Cyle Larin mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin'in maç sonu yaptığı açıklamalar...

Çok önemli ve önemli bir atmosfer takım içinde. Bu tarz maçları böyle kazanmak güzel oldu. Şampiyonluk yolunda devam etmek için kazanmaya devam etmek istiyoruz.

Hissettim açıkçası. Daha önce Aboubakar ile bir pozisyonumuz vardı. Bence çarpmasaydı da gol olurdu. Golden çok 3 puanı aldığımız için mutluyuz.





İlgili Haberler Welinton: Galip geldiğimiz için mutluyum







