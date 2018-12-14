Larin saç baş yoldurdu!

Beşiktaş’ın eleştirilen forvetlerinden biri olan Cyle Larin, 72. dakikada Vagner Love’un yerine sahaya sürüldü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in gol umudu olan Larin, tribünde adeta saçbaş yoldurdu. Siyah- Beyazlılar’a bir üst tur için tek bir gol yeterken, Larin kaçırdığı iki fırsatla seyirciyi çıldırttı.

87. dakikada Kanadalı oyuncu, rakibini geçip sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Larin, bu pozisyonda kalecinin üstüne vurdu. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Malmö’nün kalecisi Dahlin topa çıkmakta tereddüt etti. Larin’in kalecinin üzerinden aşırıp filelere göndermek istediği top üst direğe çarpıp auta çıktı.