Larin performansını şampiyonlukla taçlandırdı

Bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında Boupendza'nın (21) ardından ikinci sırada yer alan ve Beşiktaş adına sezonun en flaş isimlerinden biri olan Cyle Larin, Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda şampiyonluk maçına gole en yakın isim olarak çıktı. Siyah-Beyazlı camia'nın kritik maçta en büyük hücum kozu olan Kanadalı futbolcu kritik maçta Sarı-Kırmızılı stoperler Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın arasında kaldı.

Alanlar yarattı

Ceza sahası içinde pek tehlikeli olamayan Larin gol yollarında direkt olarak varlık gösteremese de Kara Kartal'ın ataklarında önemli rol oynadı. 67. dakikada yerde kalan Larin, takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı da Ghezzal gol yaptı. Takım arkadaşlarına alanlar yaratan başarılı futbolcu, sezon boyunca gösterdiği iyi performansı son sınavda şampiyonluğa katkı sağlayarak taçlandırdı.