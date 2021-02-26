Süper Lig'de bu sezon Boupendza'dan sonra en çok gol atan iki oyuncu Cyle Larin ve Vincent Aboubakar oldu. Son olarak Denizlispor maçında da birer gol atan Cyle Larin ve Aboubakar bu sezon ligde 13'er gol atarken toplamda 26 gole imza attılar. Larin & Aboubakar ikilisi kaydettikleri 26 golle Avrupa'nın önde gelen liglerinde de üst sıralarda yer aldı

13 gol barajını iki oyuncusu da geçen takımlardan Inter'de Lukaku 17 gol, Lautaro Martinez ise 13 gol attı ve toplam 30 gole imza attılar. Tottenham'da ise tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi Harry Kane - Heung Min Son ikilisi 13'er gol kaydettiler

Süper Lig'de Boupendza (18) & Mame Diouf (8) ikilisi de 26 gole imza atarken Lewandowski (26) - Müller (10) ikilisi 36 gol, Mbappe (16) - Kean (10) ikilisi 26 gol, Ben Yedder (13) - Volland (12) 25 gol kaydetti



