Laporta: Paris oyuncu kaçırıyor

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, flaş açıklamalarda bulundu. Laporta, Fransız ekibi PSG'nin, oyunculara ödediği yüksek maaşlar hakkında adeta ateş püskürdü. Özellikle sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan Kylian Mbappe için, "Her şeyin sonunda oyuncular para için kaçırılıyor" diyen Laporta, daha önce Katalan ekibinde forma giyen Lionel Messi ve Neymar hakkında da konuştu. Laporta, "PSG ile sözleşme imzalayanlar, aynı zamanda kölelik sözleşmelerini de imzalıyor" ifadelerini kullandı.

'Zarar veriyorlar'

Laporta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaşananlar, bir kulübün arkasında bir devletin olmasından kaynaklanıyor. PSG yönetiminin yaptıkları Avrupa Birliği ilkelerine aykırı. Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğine zarar veriyorlar."