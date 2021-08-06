Laporta: 'Messi kalmak için elinden geleni yaptı'

Barcelona ile Messi'nin yollarının ayrılması dünya futbolunda bomba etkisi yarattı. Barça'nın Başkanı Laporta'dan açıklama geldi.

Laporta, Messi'nin Barcelona'da kalmak için elinden geleni yaptığını belirterek "Her şeyin en iyisini hak ediyor. Üzgünüm ama mevcut şartlar nedeniyle doğru kararı verdik. Messi sonrası dönemin çok başarılı olacağına inanıyorum. Messi ile 5 yıllık ödemede anlaşmıştık, ancak La Liga buna izin vermedi. Belirlenen maaş limitinin de altına inemiyoruz. La Liga'nın regülasyonları diğer ligler gibi esnek değil ve kulübün TV yayın gelirlerini 50 yıllığına satmak istiyorlar. Biz bunu kabul edemeyiz" diye konuştu.