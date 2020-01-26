Lanetli ocak ayı: Emiliano Sala ve Kobe Bryant...

Kobe Bryant'ın ani ölümü sadece basketbol severleri değil, tüm dünyayı büyük hüzne boğdu.

Amerikalı yıldız ismin helikopter kazasında vefat etmesi geçen sene yine ocak ayında İngiltere'ye giden özel uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve günlerce cesedine ulaşılamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı akıllara getirdi.

Emiliano Sala, 17 milyon euroluk bonservis bedeliyle Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olmuş ve Galler kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Leicester City'nin sahibi de hayatını kaybetmişti

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha da, kulübün otoparkına düşen helikopterinde hayatını kaybetmişti. Bu kaza ise 29 Ekim 2018'de futbol dünyasını şoke etmişti.