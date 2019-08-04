Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg Eyaleti’nde yer alan Saalfelden’de sürdüren Siyah-Beyazlılar, peş peşe gelen sakatlık haberleri sonrasında büyük şok yaşıyor. Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz ile Adem Ljajic’in ardından şimdi de Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Gary Medel’den kötü haber geldi.

Şilili futbolcu Medel’in kasığındaki ağrılar nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Sağ ayak tarak kemiğindeki kırık sebebiyle tedavi gören ve önceki gün Udinese’yle oynanan hazırlık maçında sahadaki yerini alan Burak’ın da aynı bölgedeki ağrılar sebebiyle MR’a götürüldüğü ve en az 6 hafta takımından ayrı kalacağının belirlendiği ortaya çıktı.

Berlin’de tedavi görecek olan yıldız golcünün, Milli Takım arasından sonra sahalara geri döneceği kaydedildi.

Akıllara yine geldi

Larisas’la oynanan hazırlık maçında eli kırılan Gökhan Gönül’ün ameliyat olacağı belirtildi. Ek olarak Dorukhan 1, Ljajic 2, Atiba 3, Roco ise 4 hafta boyunca takımdaki yerini alamayacak. Siyah-Beyazlılar’da peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından hazırlık kampının yapıldığı yerle ilgili ortaya atılan iddia, yeniden akıllara geldi. Yıllardır Salzburg’un bir diğer bölgesi Leogang’ta yeni sezona hazırlanan ve her seferinde burada birçok oyuncusu önemli sakatlıklar yaşayan Beşiktaş’ta, problemlerin devam etmesi sosyal medyada, ‘Lanet sürüyor’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.