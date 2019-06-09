Lamos’un başpehlivanı Ahmet Selbest oldu

Antalya’da 7. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri düzenlendi. Gazipaşa ilçesi Selinus Sahilinde gerçekleştirilen güreşlere 80 başpehlivan katıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda başpehlivanlığı Çorum Belediyesi’nin Başpehlivanı Ahmet Selbest kazandı.

Güreşler sonunda dereceye giren pehlivanların madalyalarını ve ödüllerini Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar verdi.

Sakar yaptığı konuşmada, güreşin birleştirici özelliği bulunduğunu kaydederek, "Toplumu bayram tatilinin sonunda bir araya getirdik. Bu organizasyonun birliğimizin beraberliğimizin pekişmesine vesile olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllardan gelen bu geleneğimiz gelecekte de devam edecektir." diye konuştu.

Başpehlivanlığı kazanan Ahmet Selbest de "Güzel bir mücadele ve güzel bir güreş oldu. Organize edenlere çok teşekkür ederim. Alttan gelen genç kardeşlerimiz güzel mücadele ediyor. Yakında da gençler kendilerini gösterirler. Bu başarı biraz da bizim tecrübemizden kaynaklanıyor." dedi.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, ağalık ihalesini 35 bin lira ile Mustafa Akçocuk kazandı.