Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Joao Pedro, Lincoln Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Bruma ve Joshua King'i kadrosuna katan Kanarya, sürpriz bir hamle yaptı ve Tuzlaspor'dan Lamine Diack'ı kadrosuna kattı. Tuzlaspor'daki çıkışıyla adından söz ettiren ve ismi birçok Süper Lig ekibiyle anılan gelecek vadeden Senegalli oyuncunun kariyeri de bu son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu.

Lamine Diack kimdir, kaç yaşında? Lamine Diack nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Lamine Diack, 15 Kasım 2000 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya geldi. Futbola Oslo FA Dakar'da başlayan ve burada profesyonel olan genç yetenek, yaptığı çıkış sonrası Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti, Temmuz 2019'da Makedon ekibi Shkupi'ye transfer oldu.

Makedonya'da geçirdiği 2 sezonda istikrarlı bir görüntü çizen Diack, 55 maça çıktı. 5 gol, 4 asistle skor katkısı veren genç ön libero, Ağustos 2021'de Tuzlaspor'la anlaştı. İstanbul ekibine çabuk uyum sağlayan 1.86 boyundaki oyuncu, 49 puanla Spor Toto 1. Lig'i 10. sırada tamamlayan takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Sezonu 35 resmi maça çıkarak tamamlayan Diack, 2 gol, 3 asistle de skor katkısı verdi. 21 yaşındaki Senegalli ön libero, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Atletik bir yapıya sahip olan, tekniği ile dikkat çeken Diack, oyunu çift yönlü oynayabilmesi ve dinamizmi ile ön plana çıkıyor.

Daha önce Senegal 20 Yaş Altı Millî Takımı forması da giyen Lamine Diack'ın Tuzlaspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.