Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlıları radarına son olarak Lamine Diack takıldı.

Lamine Diack kimdir?

15 Kasım 2000 doğumlu Senagalli yıldız 1.87 boyunda. Senegal Ümit Milli Takımı'nda oynayan Lamine Diack, ön libero olarak görev yapıyor.

Diack, 2019 yılında Senegal takımı Oslo Football Academy Dakar'dan Makedonya takımı Shkupi'ye transfer oldu.

Makedonya Ligi'nde 30 maça çıkan Senagalli genç oyuncu 4 tane de gol kaydetti.