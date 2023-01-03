Lamar Odom yaşadıklarını ilk kez anlattı: Beni öldürmeye çalıştı

Kariyerinde iki kez NBA şampiyonluğu yaşayan Lamar Odom, 2014 yılında basketbola veda etmişti. Odom, basketbolu bıraktıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündem oldu.





2015 yılında bir genelevde bilincini kaybetmiş halde bulunan 43 yaşındaki eski basketbolcu; uyuşturucu madde, cinsel gücü artıran ilaçlar ve alkol aldığı belirlenmişti.

Ölüm riskiyle karşı karşıya kalan Odom geçen süreçte iyileşmeyi başarmıştı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Lamar Odom, FOX'ta yayınlanan 'Sex, Drugs & Kardashians programına konuk oldu. Bir dönem NBA'in en iyi oyuncuları arasında gösterilen Odom, neredeyse ölmek üzere olduğu o günleri izleyicilerle paylaştı.

Odom, o gece kesinlikle uyuşturucu madde almadığını öne sürerek genelevin sahibi Dennis Hof'un kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.





Odom yaptığı açıklamada; "O gece uyuşturucu madde kullansaydım hatırlardım. Denis Hof beni öldürmeye çalıştı. Bana karşı neden böyle birşey yaptı? Bilmiyorum. O gece beni öldürmeye çalıştı.

Uyuşturucu madde almadım, ancak vücüdumda uyuşturucu madde bulundu" ifadelerini kullandı.

ALTI KEZ KALP KRİZİ!

Genelevde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Lamar Odom, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Aşırı dozda uyuşturucu, cinsel gücü artıran ilaç ve üstüne alkol alan eski NBA yıldızı, yoğun bakımda altı kez kalp krizi ve 12 kez de felç geçirmişti.

Odom, hatırladığı ilk anları ise şöyle anlattı; "Nevada'daki hastanede uyandığımda hareket edemiyordum. Konuşamıyordum. Kendi bedenimin içine hapsolmuştum.





Aşağıya baktım. Ağzımdan sarkan tüpler vardı. Bu yüzden paniğe kapıldım. Hayatımda ilk kez bir durumdan çıkamadım. Bütün gün kendi düşüncelerime hapsoldum. Yatakta yatıyordum ve makinelere bağımlıydım. Etrafımdaki insanlar ağlıyordu."