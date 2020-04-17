Lamar Odom: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım

Los Angeles Lakers ve NBA'in unutulmaz isimlerinden biri olan Lamar Odom hikayesiyle sıfırdan zirveye çıkışın, daha sonra ise zirveden tekrar sıfıra düşmenin örneği olarak karşımıza çıkıyor.

İşte İki NBA yüzüğü sahibi olan Lamar Odom'un ilginç hikayesi...

ZOR BİR ÇOCUKLUK

New York'ta doğan Lamar Odom, henüz 12 yaşındayken annesini kanserden, babasını ise uyuşturucu yüzünden kaybetti. Basketbol onun önce kurtuluşu, ardındansa kazandığı parayı israf etmesi yüzünden çöküşü oldu.

UYUŞTURUCUYA 100 MİLYON DOLAR HARCADIM

Odom, uyuşturucu ile ilişkisini "Bana ne kadar harcadığımı sorarsanız, '100 milyon dolar' derim. Beni gören tüm doktorlar yürüyen bir mucize olduğumu söylüyor. Her gün uyuşturucu kullanırdım, az ya da çok ama her gün. Kendimi kontrol edemedim, kontrol etmek istemedim" sözleriyle anlatıyor.

LAKERS'A TRANSFERİ

Miami Heat'tan Shaq takasıyla Lakers'a katılan Odom, Phil Jackson önderliğinde Kobe ve Pau Gasol'la üst üste 2 kez şampiyonluk yaşadı. Takımın önemli bir ismi olan Odom, en iyi altıncı adam seçildi.

2000'DEN FAZLA KADINLA BİRLİKTE OLDUM

Odom, "Uyuşturucular kariyerimi daha erken bitirmeme sebep oldu, formda olma isteğimi öldürdü. Ben bir bağımlıyım.

2000'den fazla kadınla birlikte oldum. Haftada 6 kadınla yatıyordum. Her zaman korumasız kaldım, bu yüzden hayatım boyunca birçok kürtaj parası ödemek zorunda kaldım" diyor.

2009'da Khloe Kardashian ile evlendi. Ancak evliliği uyuşturucu bağımlılığı ve sadakatsizliği sebebiyle hiç iyi gitmedi.

2013'te boşanma davası sürerken Odom'un eşini aldattığı bir video ortaya çıktı, yıldız basketbolcu bunu yayan arkadaşını ölümle bile tehdit etti.

KHLOE'YE İHANET ETTİM

Odom, ilişkisiyle ilgili "Evliliğim süresince hep gizli şekilde uyuşturucu kullanıyordum. Khloe'nin bunu fark etmesi uzun zaman aldı. Khloe'ye çok fazla ihanet ettim, neden bana bu kadar dayandığını bilmiyorum" dedi.

6 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

2015 yılında 75 bin dolar harcadığı 3 gün süren bir parti sonrası Lamar Odom, aşırı doz uyuşturucu kullanımı yüzünden hastaneye kaldırıldı.

Komada 6 kez kalp krizi geçirdi ancak hayata dönmeyi başardı. Khloe onu affetse de 2016 yılında çift boşandı.

Odom o günleri "Ölümü kandırdım, ilaçları almayı sonsuza kadar bıraktım. Ancak Kobe'yi kaybetmektense Tanrı'nın beni yeniden komaya sokmasını dilerdim" ifadeleriyle anlattı.