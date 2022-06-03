Ara transfer döneminde Lazio'dan İspanya LaLiga ekibi Mallorca'ya kiralık olarak transfer olan Vedat Muriç, gösterdiği başarılı performanslar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Mallorca'nın ligde kalmasında büyük rol oynayan Kosovalı golcünün LaLiga'da Mayıs ayının en iyi futbolcusu seçildiği duyuruldu.

Mallorca'nın Mayıs ayında oynadığı son dört maçın tamamına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Vedat Muriç, kaydettiği 1 gol ve 2 asist ile takımının ligde kalması için önemli puanlar kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Ara transfer döneminde adın ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anuılan Kosovalı futbolcu, İspanyol ekibiyle toplamda 17 maçta forma giydi ve 5 gol, 3 asist kaydetti.



