Avrupa'nın iki dev kulübü Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin transfer harcamaları ortalığı karıştırdı. LaLiga, iki kulübü fair play kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile UEFA'ya şikayet etti.

LaLiga'nın internet sitesinden yapılan duyuruda Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin mevcut finansal fair play kurallarını sürekli ihlal ettikleri gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulunulduğu duyuruldu.

Şikayetler genişletilecek

Manchester City'ye yönelik şikayetin Nisan ayında PSG'ye yönelik şikayetin ise geçen hafta UEFA'ya iletildiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde bu şikayetlerin yeni bilgiler eklenerek genişletileceğini altı çizildi.

Ayrıca LaLiga, Fransa ve Avrupa Birliği'ndeki ilgili kurumlar nezdinde en kısa sürede idari ve yasal işlem başlatmak için de girişimlere başlanacağını duyurdu.

LaLiga, iddialarının iki kulübün denetlenen hesaplarının ayrıntılı izleme ve analizine dayandığını savunurken, Avrupa'da finansal fair play ve sürdürülebilir futbolu savunma sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirtti ve açıklamada şu ifadelere yer verdi: "LaLiga, bu uygulamaların futbolun ekosistemini ve sürdürülebilirliğini değiştirdiğini, tüm Avrupa kulüplerine ve liglerine zarar verdiğini ve yalnızca futbolun kendisinde üretilmeyen parayla pazarı yapay olarak şişirmeye hizmet ettiğini düşünüyor."

İlk şikayet değil

LaLiga, PSG ve Manchester City'yi ilk defa UEFA'ya şikayet etmedi. Lig, 2017 ve 2018 senelerinde de iki kulübün finansal fair play'i ihlal ettikleri için başvuruda bulunmuş ve her iki kulübe de UEFA'dan yaptırım uygulanma kararı çıkmıştı. Ancak bu karar sonrasında Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) bozulmuştu.



