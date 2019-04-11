Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Lale Cup ITF Uluslarası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda bir diğer galibiyet ise çiftlerde Berfu Cengiz - Jessy Rompies ortaklığından geldi. Cengiz - Rompies çifti Pamukspor Tenis Kulübü'nün kapalı kortlarında karşılaştıkları Zeynep Sönmez - Zeynep Erman çiftini 6-3 ve 6-4'lük iki sette geçerek isimlerini çeyrek finale yazdırdılar. Bugün korta çıkan bir diğer temsilcimiz olan İpek Öz ise rakibi Ukraynalı Olga Ianchuk'a 6-2 ve 7-5'lik iki set sonunda kaybederek turnuvaya veda etti.

DHA



