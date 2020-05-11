Laktat değerinin ölçümlerinde aslında vücutta yer alan şekerin ölçümü etkili olmaktadır. Bu enzimlerdeki yüksekliğe ve düşüklüğe bağlı olarak da test sonuçları yükselir ya da alçalır.

Laktat değeri nedir?

Laktat, vücutta bulunan bir tür enzim çeşididir. Laktat, neredeyse vücudun tüm hücrelerinde ayrı ayrı yer alır. Laktat değerinin ölçümü de sadece kan testleriyle mümkün olmaktadır. Laktat değeri kan testi içerisinde LDH olarak yer almaktadır.

Laktat enzimi, vücutta bazı özelliklere ve görevlere sahiptir. Bu enzim türü, hücre içerisinde şekerin vücut tarafından enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Vücutta eğer ki bir tür doku hasarı ve yaralanma gibi durumların oluşması halinde de laktat enzimi hücreler aracılığıyla kana karışır. Normal şartlarda laktat enzimi kan içerisinde daha az miktarda yer alır. Sadece bir yaralanma ve doku zedelenmesi meydana geldiğinde değer olarak artış göstermektedir.

Kan testinde Laktat değerinin düşük ve yüksek çıkması bazı durumların habercisi olabilir. Bu nedenle kan testinde laktat değerinin düşük ve yüksek olması mutlaka araştırılması gereken bir durumdur.

Laktat değeri yüksekliğinin nedeni nedir?

Vücutta meydana gelen her türlü değişim belirli bir sebep sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hatta meydana gelen değişimler bazı rahatsızlıkların da habercisi olabilmektedir. Genellikle bu değişimlerin her biri yapılan testler sonucunda ortaya koyulmaktadır Laktat enzimi için yapılan testler de vücudun değişimlerini ortaya koyar. Laktat enziminin değişimini gözlemlemek için kan testlerinden yararlanılır. Eğer yapılan test sonucunda laktat değeri yüksek çıkarsa bazı durumlar ortaya koyulabilir. Laktat değerinin yüksek olmasının nedenleri ise şu şekildedir;

- Beyin damarlarında meydana gelen herhangi bir sorun nedeniyle vücuda inme gelmesi,

- Ensefalit kaynaklı durumlar,

- Kalp ve damar hastalıkları,

- Testis kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerinin varlığı,

- Bazı ilaçların sürekli kullanımı,

- Kronik hastalıkların varlığı ve enfeksiyon hali,

- Sürekli düşük tansiyon,

- Pnömoni ve menenjit gibi hastalıklar,

- Karaciğer ve böbrek hastalıkları,

- Kemik kırıklarının oluşumu,

- Pankreas ile ilgili hastalıklar.

Bu nedenlere bağlı olarak laktat enziminde yükseliş gözlemlenir.

Laktat değeri düşüklüğünün nedeni nedir?

Laktat enzimi vücutta en fazla bulunan bir enzim türü olsa da bazı düşüşler meydana gelebilir. Genellikle bu düşüşler çok riskli olmaz. Çünkü laktat enzimi kanda yaşa göre de az seviyede bulunabilir. Özellikle yaş söz konusu olduğunda kan testinde LDH değerinin düşmesi de görülebilir. LDH seviyesinin normal seviyenin altında olması daha az bir risk olarak kabul edilir. Kan ölçümlerinde LDH değerinin düşmesindeki sebepler ise şu şekildedir;

- Vücuda çok fazla C vitamini alınması halinde laktat değeri düşüş gösterir.

- Bazı genetik sorunlar nedeniyle de laktat değeri düşebilir.

- Laktat değerinin yüksek olmasından kaynaklı ilaç kullanımı sonucunda laktat değeri de artık düşüşe geçer.

- Yaşa bağlı olarak bu değer normal seviyesinin altına inebilir.

Laktat değer aralığı kaç olmalı?

Laktat enzimi her bireyde bulunan bir enzimdir. Genellikle kanda en fazla yer alan enzim türlerinden bir tanesi de laktat enzimidir. Normal şartlar altında sağlıklı bireylerin kanında normal seviyelerde ve miktarlarda LDH enzimi bulunur. Genellikle bu normal seviye kişinin yaşına bağlı olarak da ortaya çıkan normal laktat değer aralığını oluşturur. Laktat seviyesinin değer aralığında en fazla etki yaş sınırıdır. Yaşa bağlı olarak LDH seviyesinin de değişimi söz konusudur. Bu nedenle LDH ölçümü yapılırken mutlaka kişinin yaş durumu dikkate alınması gerekir. Laktat enziminin yaşa bağlı olarak normal kabul edilen değer aralığı ise şu şekildedir;

- 0-1 aylık bebeklerde 225- 600 u/l değer aralığı olmalıdır.

- 1-12 aylık bebeklerde 100-400 U/L değer aralığı olmalıdır.

- 1-3 yaş çocuklarda ise 100-300 U/L değer aralığı olmalıdır.

- 4-18 yaş arasındaki çocuklarda 100-250 U/L değer aralığı olmalıdır.

- Yetişkin Kadınlarda laktat seviyesi 90 ile 220 U/L değer aralığı olmalıdır.

- Yetişkin Erkeklerde laktat seviyesi 90 ile 240 U/L değerlerinde olmalıdır.



