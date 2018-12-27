NBA Tarihi’nin en pahalı Noel maçı; son şampiyon Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers arasında oynandı.

Geçtiğimiz yıl Cleveland Cavaliers formasıyla, tüm gücünü ortaya koysa da Warriors’a karşı hiç kazanamayan süperyıldız LeBron James bu yıl muradına erdi.

Her ne kadar transfer olduğu Lakers’ta da zaman zaman tek başına kalan LeBron’u bu kez takım arkadaşları onurlandırmayı başardı!..

Warriors’ın evine konuk olan Lakers, baştan sona üstün olduğu maçı 127-101 kazandı ve 34. maçında 20. galibiyetini aldı.

LeBron ve çetesi!

İlk çeyreği 32-25, devreyi de 65-50 önde kapatan Lakers, 3. çeyreğin başında şanssız bir an yaşadı. Takımın süperyıldızı LeBron James kasığından sakatlanarak, kenara geldi ve kalan bölümde mücadele edemedi. O ana kadar, 21 dakika sahada kalan ‘Kral’, 17 sayı, 13 ribauntla takımına büyük katkı yapmıştı.

Lakers en önemli skorerinden yoksun kalsa da LeBron’un çetesi işi bitirmede kararlıydı. Özellikle de Zubac’tan önemli katkı alan Lakers zorlu deplasmandan zaferle döndü ve taraftarına ‘Noel’ hediyesi verdi.

Lakers’ta ayrıca Kyle Kuzma 19 sayıyla en skorer olurken Zubac 18 sayı, 11 ribauntla “double double” yaptı. Ev sahibi ekipte ise Iguodala 23 sayı, Durant 21, Stephen Curry 15 sayı üretti.

Lakers’ın guardı Lonzo Ball, ‘Noel Gecesi’ni yansıtan t-shirtle geldiği Oracle Arena’da 24 dakikada 6 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Kevin Durant maç öncesi Noel hediyesi dağıttı.