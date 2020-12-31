Lakers'ta LeBron James, San Antonio Spurs karşısında tarihe geçti
NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 121-107 mağlup ederken 36. yaşını kutladığı gün sahaya çıkan LeBron James, üst üste 1000. maçında çift haneli skorlara ulaşmayı başardı.
NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 121-107 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı. Lakers’ta LeBron James 26, Dennis Schröder 21, Anthony Davis 20 sayı kaydetti. İkinci yenilgisini yaşayan Spurs’te Dejounte Murray 29, DeMar DeRozan 23 sayıyla oynadı.
36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda Michael Jordan, üst üste 866 maçla James’in gerisinde ikinci sırada bulunuyor.