LeBron James’i kadrosuna katarak geçen sezon dev bir transfere imza atan ancak tek yıldızla yine beklentileri karşılayamayan aynı zamanda Play-Off’lara da kalamayan Los Angeles Lakers’ta beklenen takas gerçekleşti.

2019 NBA All-Star’tan bu yana süren Lakers’ın Anthony Davis’i renklerine bağlayacağı söylentileri gerçek oldu. Lakers, All-Star forvet Anthony Davis’i New Orleans Pelicans’tan aldı. Lakers, 6 kez All-Star seçilen Davis’i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019’daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans’tan takas etti.

2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3’er kez NBA ilk 5’ine girdi ve blok kralı oldu. 26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

3. yıldız kim olacak!

Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James de Instagram hesabından takası doğrulayan bir mesaj yayınladı. Kral, “AD (Anthony Davis) geliyor. Hadi kazanalım kardeşim!” derken ayrıca mesajın devamına da “Bu yalnızca başlangıç” yazarak da tüm taraftarları heyecanlandırdı.

Kuzma’nın kadroda tutularak takasın gerçekleştirilmesi, Lakers taraftarını sevindirdi. En büyük merak konusu ise, Davis takasından sonra tahmini 32.5 milyon Dolar salary cap’i (bütçe) olacak takımın 3. yıldız için kimi transfer edeceği... En güçlü isimler arasında Kemba Walker yer alıyor.