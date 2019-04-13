Koç Luke Walton ile yollarını ayıran Los Angeles Lakers'ta başantrenörlük görevi için ilk aday belli oldu.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Lakers koçluğu için düşünülen isimler arasında Ty Lue en başta yer alıyor.
https://twitter.com/wojespn/status/1116794334781657089
41 yaşındaki başantrenör, oyunculuk kariyerinde Lakers forması giymiş ve NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Ayrıca Lue, Cleveland Cavaliers'ta çalışırken Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'ın koçluğunu yapmıştı.
Diğer adaylar Kidd ve Williams
Lakers'ta başantrenörlük için düşünülen bir diğer isim ise Philadelphia 76ers'ın yardımcı hocası Monty Williams.
https://twitter.com/wojespn/status/1116795815299776513
Öte yandan daha önce bu görev için Jason Kidd'in de adı geçmişti.