Lakers uzatmalarda kazandı

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı oyuncusu LeBron James’in yokluğunda Los Angeles Lakers, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı uzatmaların ardından 138-128 yendi

18 Ocak 2019, Cuma 10:18
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Lakers uzatmalarda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Los Angeles Lakers, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı uzatmaların ardından 138-128 mağlup etti.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin uzatmaya giden mücadelesinde, Los Angeles Lakers, konuk olduğu Oklahoma City Thunder’ı 138-128’lik skorla geçerek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı oyuncusu LeBron James’in yokluğunda Lakers’ta Kyle Kuzma 32 sayı ve 8 ribaunt, kenardan gelen Ivica Zubac 26 sayı ve 12 ribaunt, Lonzo Ball 18 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt ile galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Sezonun 18. mağlubiyetini alan Thunder’da Russell Westbrook 26 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Paul George ise 27 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Terrance Ferguson 21 sayı, Steven Adams ise 17 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

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