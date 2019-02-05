Lakers, Pelicans’ı ikna edemiyor!

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans’ı ne yapsa 2019 yazını beklemekten caydıramıyor. Pazarlıktan gelen son bilgiler NBA’in 2019 yazında en az beş yönlü daha da karmaşık görüşmelere işaret ediyor.

ESPN‘in haberine göre New Orleans Pelicans‘la Los Angeles Lakers, Anthony Davis pazarlıklarına devam ediyor.

Ama Başkan Magic Johnson hala Pelicans organizasyonunun takasın son gününü ve 2019 yazını bekleme isteğini aşamıyor.

Habere göre oyuncunun tarafı, Lakers ve Pelicans arasında yüksek riskli bir pazarlık oyununa dönüşen görüşmeler LA ekibine göre tek taraflı ilerliyor.

LeBron James’in ekibi Pelicans’ın kendileriyle gerçekten bir anlaşma yapmak istediğine inanmamaya başlıyor.

Pelicans ise Lakers’ın teklifine bir karşı teklif yapmamış olmasına rağmen Johnson’ın kendilerini birçok genç oyuncu ve daha önce görülmemiş şekilde draft seçimleriyle dolu bir paketle etkilemesini bekliyor.

New Orleans dört ilk tur seçim hakkı ve birden fazla ikinci tur draft hakkı bekliyor. Pelicans, Davis karşılığında gerekenden fazlasını almak istiyor.

Çünkü Batı ekibi 2019 yazında Davis’i piyasa çıkarmamaları ve şu an Lakers’a göndermelerinin “ekstra” bir bedeli olduğunu düşünüyor.

Habere göre Lakers, Pelicans’a Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, iki ilk tur draft hakkı ve Solomon Hill’in 12.7 milyon dolarlık kontratını alma seçeneğini sunuyor.

Oyuncunun menajeri Rich Paul, New York Knicks‘in de bulunduğu Davis’in “gitmek istediği takımlar” listesi sunsa da listede bulunan Lakers dışındaki takımların cazip bir teklif yapma ihtimali varmış gibi gözükmüyor.

Kristaps Porzingis’le Pelicans’ı ikna edemeyen Knicks‘in iyi bir paket sunma ihtimali Letonyalı oyuncunun Dallas Mavericks‘e gitmesi sonrası oldukça zor gözüküyor.

Lakers dışında daha iyi teklifi yapabilecek durumdaki tek takım olan Celtics ise Davis kanadından gelen isteksiz açıklamalara rağmen hala Pelicans’a bir paket sunmaya kararlı.

Pelicans’ın 2019 yazına kadar beklemesi için bastıran Celtics takıma draft haklarıyla ve genç oyuncularla dolu bir paket sözü verdi ve Davis’le Irving’i bir araya getirmek için hala istekli.

Irving’in gitme ya da kalma kararından bağımsız olarak hareket edeceği söylenen Celtics hala Kyrie’nin takımda kalacağından emin ve Davis’in Boston’a gelmesinin yıldız guard’ı da rahatlatacağını düşünüyor.

Pelicans’ın Lakers’la pazarlıklarını da Celtics’in azalmayan isteği ve kararlılığı etkiliyor: New Orleans ekibinin gözü Celtics 2019 draft’ında sahip olacağı dört ilk tur hakkı ve All-NBA potansiyeli olan genç oyuncularında.

Mayıs’ta yapılacak draft lotaryasıyla sahip olacağı draft haklarının kaderi belli olacak Celtics’in durumuyla New Orleans’ın Lakers’dan gelecek oyuncularla draft’taki konumunun kötü etkilenmesi ihtimali Pelicans’ı daha da beklemeye itiyor.

Diğer yandan draft lotaryası Knicks’in ilk sırayı kazanarak pazarlıkta öngörülemeyecek bir avantaj elde edebileceği anlamına da geliyor.

Pelicans, Lakers’dan aldığı teklifin 2019 yazında hala geçerli olacağına inanırken rakip yöneticiler New Orleans’ın LA’den gelen teklifi yazın yapılacak pazarlıklar için başlangıç noktası olarak kullanmasını bekliyor.

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