Lakers, Memphis’in 11 maçlık galibiyet serisine son verdi

NBA 'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Gecenin öne çıkan maçında Los Angeles Lakers, Batı Konferansı’nın formda takımı Memphis Grizzlies’i 122-121 mağlup etti. Los Angeles Lakers’ta Russel Westbrook 29 sayı, 6 asist ve 5 ribaund, Lebron James 23 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı oldular. Memphis’te ise Ja Morant’ın 22 sayı, 8 asist; Brandon Clarke’ın 20 sayı 10 ribaundluk performansı yeterli olmadı. Memphis’in 11 maçlık yenilmezlik serisine son veren Los Angeles Lakers 21. galibiyetini elde ederken, Memphis 14. mağlubiyetini yaşadı.

Kyrie Irving 48 sayı attı, Brooklyn Utah’ı devirdi

Son çeyrekte büyük üstünlük kurduğu maçta Brooklyn Nets, Utah Jazz’ı 117-106 mağlup etti. Brooklyn’de 48 sayı, 11 ribaund ve 6 asist üreten Kyrie Irving gecenin en skorer ismi oldu. Brooklyn’de Nic Claxton 20 sayı, 4 blokla mücadele ederken Royce O’Neale ise 13 sayı, 6 asist yaptı. Utah’ta Jordan Clarkson’un 29 sayı, Lauri Markkanen’in 22 sayı ve 11 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Brooklyn Nets bu sonuçla 28. galibiyetini elde etti. Utah ise 25. yenilgisini aldı.

Dallas, Miami’i sahasında yendi

Dallas Mavericks sahasında Miami Heat‘i 115-90 mağlup etti. Dallas’a galibiyeti getiren oyuncu 34 sayı, 12 ribaund ve 7 asistlik performans sergileyen Luka Doncic oldu. Dallas’ta, Spencer Dinwiddie 19 sayıyla katkı verirken, Reggie Bullock 15 sayı üretti. Miami’de ise Victor Oladipo’nun 20 sayı, Bam Adebayo’nun 18 sayı ve 11 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla Dallas Mavericks 25. galibiyetini elde ederken, Miami Heat ise 22. yenilgisini yaşadı.

İHA