Lakers evinde galip

Los Angeles Lakers, Staples Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-119 yendi ve 29. galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 10 asist, Brandon Ingram 23 sayı, 6 ribaund ile oynadı.

Ligdeki 36. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Julius Randle 35 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 113 - Houston Rockets: 118

Atlanta Hawks: 131 - Minnesota Timberwolves: 123

Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125

Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125

Boston Celtics: 92 - Portland Trail Blazers: 97

Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109

San Antonio Spurs: 105 - Detroit Pistons: 93

Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101

Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105

Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141

Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119

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