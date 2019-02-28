Lakers evinde galip

Los Angeles Lakers, Staples Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-119 yendi ve 29. galibiyetini aldı.
Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 10 asist, Brandon Ingram 23 sayı, 6 ribaund ile oynadı.
Ligdeki 36. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Julius Randle 35 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets: 113 - Houston Rockets: 118
Atlanta Hawks: 131 - Minnesota Timberwolves: 123
Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125
Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125
Boston Celtics: 92 - Portland Trail Blazers: 97
Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109
San Antonio Spurs: 105 - Detroit Pistons: 93
Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101
Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105
Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141
Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119
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