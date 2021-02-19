NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nın iddialı takımlarından Nets, konuk olduğu son şampiyon Lakers’ı 109-98 yendi.

Peş peşe 5. galibiyetini alan Nets’te James Harden 23 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Joe Harris 21 sayı, 5 ribaunt ve Kyrie Irving 16 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Anthony Davis’in sakatlığı, Dennis Schroder’in ise yeni tip koronavirüs protokollerinden dolayı kadroda bulunmadığı Lakers’ta yalnızca 3 oyuncu çift haneli skor üretebildi.

Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Kariyeri boyunca ürettiği toplam sayıyı 35 bin 17’ye çıkaran James, NBA tarihinde Kerim Abdülcabbar (38 bin 387) ve Karl Malone’dan (36 bin 928) sonra 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

Gecenin sonuçları:

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors: 96-110

Sacramento Kings - Miami Heat: 110-118

Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets: 98-109