Lahn ön kayıt dönemi Black Desert Türkiye ve MENA’da başlıyor!

Maceracılar kadim kılıç ve hilal pendulumlarını savururken Black Desert Türkiye ve MENA topraklarını aşmaya hasret kaldı. Maceracılar, sayısız etkinlikle ölüm dansları yaparak, yeni sınıf Lahn'ın savaş meydanlarına iniş için geri sayıma başladı.

Lahn savaş meydanlarına inmek için sabırsızlanıyor

Geri sayımın başlamasıyla beraber sabırsızlanmaya başlayan maceracılar, 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ön kayıt yaparak yeni sınıf Lahn ile herkesten önce tanışabilir. Bu süre zarfında ön kayıt yapan maceracılar, 24-30 Nisan 2019 tarihleri arasında kendi Lahn karakterlerini özelleştirerek, Black Desert Türkiye ve MENA sunucusuna güncelleme gelmeden yeni karakterleri için mükemmel bir görünüm oluşturma fırsatına sahip olacak. Bulutların ardından çevik adımlarla yaklaşan Lahn için tüm ön kayıt yapmış maceracılar ödüllendirilecek.

Lahn’ın gelişi etkinliklerle kutlanıyor

Ek etkinlikler sayesinde maceracılar, Lahn Black Desert dünyasına varmadan hazırlıklarını tamamlayabilecek. Özel giriş ödülleri, 18 Nisan-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında maceracıların huzuruna sunulacak. 21 gün boyunca maceracılar, günlük giriş ödülleriyle Valks’ın Tavsiyesi ve Shakatu’nun Lüks Kutusu gibi nadir ödüller kazanma şansına erişecek. Ayrıca 30 Nisan Salı gününe kadar Lahn için ön kayıt yapan maceracılar için “Bıçak Sarılan Çiçek” unvanı açılacak. Maceracılar, Black Desert Türkiye ve MENA resmi Facebook sayfasında yayınlanan Lahn videosunu ve etkinlikler sayfasındaki yayınların URL'lerini paylaşarak yeni sınıf hakkındaki bilgileri Facebook'taki herkese duyurmak için birlikte hareket edebilecek. 30 Nisan 2019 tarihine kadar paylaşılan video sayısına bağlı olarak, videoyu paylaşanlar altın şans kesesi veya altın şans kesesi (küçük şans) elde etme şansı yakalayacak.

Black Desert evrenine girmek için büyük fırsat

Gün geçtikçe yaklaşan Lahn güncellemesi, maceracılar için göz ardı edilemeyecek bir fırsat sunuyor. Black Desert Türkiye ve MENA için 14 günlük misafir kupanı heyecanını daha da artmasını sağlıyor. Yeni maceracılar, resmi internet sitesi üzerinden hesap oluşturduktan sonra bu kuponlardan birine sahip olmak için vakit kaybetmeden kolları sıvamalı!



