Ülkemizin önemli lezzetlerinden olan lahmacun genellikle herkes tarafından sevilmektedir. Lahmacun hem sağlık yönünden hem de besin değerleri açısından önemli yemek türlerinden birisidir. Diyetisyenlerinde tercihi olan lahmacun sağlıklı ve besleyici özelliklere sahip bir besin kaynağıdır.

Lahmacunun faydaları nelerdir?

Hem lezzetli hem de sağlıklı olan lahmacun genel olarak herkes tarafından beğenilip severek yenen bir yemektir. Hamuru çok incedir. Bu sebeple yüksek kaloriye sahip değildir. Harcı az olan lahmacunlar çok fazla tüketilmemesi halinde kilo açısından sıkıntılı olmayan ürünlerden birisidir. Ayrıca lahmacunların protein değerleri de yüksektir.

Bol protein içeren lahmacunlar tüketilirken içerisine bol yeşillik konulmaktadır. Sebzelerinde yüksek besin değerlerinin bulunmasından dolayı lahmacun insanları zinde tutmaya ve güçlü olasına yarar sağlar.

Lahmacunda hem karbonhidrat hem de protein bulunmaktadır. Ayrıca lif ve vitaminde barındıran lahmacun içerisinde hepsi makul derecede bulunur. Bu sebeple hem lezzetli hem de doyurucu etkiye sahiptir.

Lahmacun ne zaman yenir?

Lahmacun yılın her döneminde ve her mevsimde tüketilebilen bir yiyecektir. Hamurun ince yapılması sebebiyle sindirim problemleri yaşatmamaktadır. Tansiyon ve kan şekerine olumsuz etki yaratmaz. Kan şekeri ve tansiyon hastalarının da yiyebileceği bir besin kaynağıdır.

Lahmacun kaç kaloridir?

İnce hamurlu lahmacunlar yaklaşık olarak 180 ile 200 kalori arasındadır. Kalın hamurlu lahmacunlar ise en fazla 240 kaloridir. Bu sebeple dışarıda veya fastfood yiyecekler arasında en hafif ve kalorisi en düşük yiyecekler arasında yer almaktadır. Ayrıca çoğu besinlere göre ekonomik açıdan uygun bir yiyecektir. Bu sebeple bazı organizasyonlarda da tercih edilmektedir.

Lahmacun nasıl saklanır?

Lahmacun pişirildikten sonra hızlı tüketilmesi gereken yiyecekler arasındadır. Bu sebeple piştikten sonra tüketilmesi gerekir. Eğer hemen tüketilemeyecek ve saklanması gerekiyor ise buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir.

Buzdolabında bekletilmeyen lahmacunlar içerisinde bulunan kıymalar sebebiyle bozulabilmektedir. Lahmacunlar buzdolabında en fazla 2 gün bekletilmelidir. Pişirildikten sonra uzun süre muhafaza edilen yiyeceklerden değildir.

1 porsiyon lahmacunun besin değerleri nelerdir?

- 32.27 gram karbonhidrat bulunur.

- 9.74 gram protein bulunur.

- 5.55 gram yağ bulunur.

- 2.87 gram lif bulunur.

- 14.54 miligram kolesterol bulunur.

- 268.2 miligram sodyum bulunur.

- 296.28 miligram potasyum bulunur.

- 31.54 miligram kalsiyum bulunur.

- 92.28 A vitamini bulunur.

- 26.78 C vitamini bulunur.

- 1.79 Demir bulunur.

Lahmacun ince bir hamura sahip olduğundan kenar bölümlerinde yanmalar olabilir. Satın alırken yanık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Lahmacuna konulan iç harcın çok önemlidir. İç harcın taze olması gerekmektedir. Bunun dışında iç harcında kullanılacak olan malzemelerin alınıp lahmacunun evde yapılması sağlık açısından daha önemlidir. Böyle bir imkan bulunmadığı zaman ise güvenilir ve kaliteli üreticilerden lahmacun almak ve tüketmek de insanlar için oldukça önemli bir durumdur.