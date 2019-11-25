Lahana diyeti, aslında lahana çorbasından yapılan bir diyet çeşididir. Özellikle lahana diyeti kısa sürede hızlı kilo verdirmesiyle bilinen bir diyettir. Bu nedenle pek çok kadın arasında da popüler bir diyet olarak anılır. Lahana diyeti genel bir araştırmaya göre 1 haftada 4-5 kilo verdirebilen bir diyettir. Bu sebeple lahana diyeti Sacred Kalp Hastanesi ya da Mayo Clinic diyeti olarak da bilinir. Lahana çorbasından yapılan bu diyet, ilk olarak çok acil ve önemli operasyonlara girmesi gereken hastalar için geliştirilmiştir. Çünkü lahana çorbasından yapılan diyet hem kilo verme konusunda başarılı hem de oldukça hızlıdır.

Lahana çorbası diyeti nasıldır?

Lahana çorbası diyeti hem bol şifaya sahip hem de hızlı kilo verdiren bir diyettir. Lahana çorbasından yapılan diyet türünde güçlü ve hızlı yağ yakımı ortaya çıkmaktadır. Lahana çorbası diyeti yaparken aynı zamanda lahana diyeti listesi içerisine yağsız süt, sebze ve bazı meyve türleri de ek besin olarak alınmaktadır.

Lahana diyeti içeriği genel olarak düşük kaloriye sahiptir. Düşük kaloriye sahip olmasından ötürü lahana diyetini uygularken bazı detaylara da dikkat etmek gerekir. Özellikle bu detaylardan en önemlisi bu diyetin 1 haftadan fazla sürede uygulanmamasıdır. Çünkü düşük kalori nedeniyle vücut ihtiyacı olan enerjiyi sağlayamaz. Lahana diyetini uygularken istenilen kiloya ulaşmak için diyeti 15 gün ara ile uygulamak daha doğru olacaktır.

Lahana diyet programı

Lahana diyetinde her gün farklı içeriklerde lahana tüketmek gerekir. Lahana diyeti yapanlar bu diyet programına bağlı kalarak hem hızlı hem de istenilen düzeyde kilo verebilirler. Lahana diyeti ile zayıflayanlar bu diyet listesine sadık kalarak hızlı bir kilo vermeyi başarmıştır. Lahana çorbasına ait diyet programı şu şekildedir;

1.gün: Diyet programı içerisinde doyma hissi istediğiniz miktarda lahana çorbası içebilirsiniz. Ayrıca diyet listesine ek olarak meyve de tüketmeniz gerekir.

2.gün: Sınırsız olarak lahana çorbası tüketebilirsiniz. Lahana çorbasının yanında haşlanmış sebze de tüketebilirsiniz. Bol bol su içmeli ve sebze türleri arasında yer alan bezelye, mısır ve fasulyeden uzak durmalısınız.

3.gün: Sınırsız lahana çorbası içebilirsiniz. Çorbanın yanında mısır ve patates haricinde doyana kadar sebze de tüketebilirsiniz.

4.gün: Yağsız süt diyet programının 4. gününde tüketilebilir. Bu günde de sınırsız lahana çorbası içebilirsiniz.

5.gün: 500 gramı geçmeyecek şekilde beyaz ya da kırmızı et yiyebilirsiniz. Lahana çorbasını doyana kadar içebilirsiniz.

6.gün: Pişmiş sebze ile sınırsız lahana çorbası yiyebilirsiniz.

7.gün: Diyetin son gününde sınırsız lahana çorba içerek programa ek besin olarak düşük kalorili sebzeler tüketebilirsiniz. Son günde ayrıca katkısız meyve suyu da tüketebilirsiniz.

Lahana çorbası için malzemeler

Lahana çorbası için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı,

- 1 yemek kaşığı kadar tereyağı,

- 1 adet çok büyük olmayan beyaz lahana,

- 1 adet orta boylarda kuru soğan,

- 1 adet yine orta boy havuç,

- 1 yemek kaşığı kadar un,

- Yarım tatlı kaşığı acı biber salçası dilerseniz düz bir salça da olabilir,

- 5 su bardağı sıcak tavuk suyu. Tavuk suyu kullanmak istemezseniz sıcak su da kullanabilirsiniz.

- 1 çay kaşığı ya da biraz daha az tuz,

- Yarım çay kaşığı karabiber.

Lahana çorbası yapımı

Lahana çorbasının yapımı hem çok kolay hem de oldukça pratiktir. Çorba yapımı için öncelikle lahanayı ikiye kesin. Kök kısmını çıkardığınız lahanayı ince ince doğrayın. Kuru soğan ile havucu küp şeklinde doğrayın. Derin bir tencerede zeytinyağı ile tereyağını koyarak kızdırın. Daha sonra soğanları ekleyerek pambeleşene kadar bekletin.

​​​​​​​Soğanların üzerine un ile salçayı ekleyip kısık ateşte iyice kavurun. Bu aşamadan sonra sıcak tavuk suyunu da karışıma ekleyerek tamamen karıştırın. Son aşamada ise havucu ve beyaz lahanayı tencereye bırakın. Karışım kaynayınca tuz ve karabiberi ilave ederek yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Pişen çorbayı ateşten alarak dinlenmeye bırakın.