Labbadia sezon sonu Wolfsburg'a veda edecek

Wolfsburg kulübünden yapılan açıklamaya göre sezon sonunda kontratı sona erecek olan teknik direktör Bruno Labbadia ile sözleşme yenilenmeyecek ve Labbadia takıma veda edecek.

12 Mart 2019, Salı 23:28
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Labbadia sezon sonu Wolfsburg'a veda edecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’un teknik direktörü Bruno Labbadia, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ile Labbadia arasındaki sözleşmenin 30 Haziran’da biteceği belirtilerek, 53 yaşındaki teknik direktörün sözleşmeyi uzatmama kararı aldığı ifade edildi.

Labbadia’nın kararını bugün kulüp yönetimine ve takıma bildirdiği aktarılan açıklamada, yardımcıları Erdinç Sözer ve Olaf Janssen’in de takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Tecrübeli teknik direktör, 2018’in Şubat ayında Wolfsburg’da göreve getirilmişti.

Milli futbolcu Yunus Mallı’nın da formasını giydiği Wolfsburg, Bundesliga’da 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

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