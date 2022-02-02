Barcelona’nın altyapısı olan “La Masia”nın uzmanı, Çin’in Titan Sports yazarı Guanxi Lu, Galatasaray ’ın yeni kalecisi Pena’yı anlattı.

İŞTE LU’NUN GÖZÜNDEN GENÇ FİLE BEKÇİSİ:

- Inaki Pena oldukça iyi bir kaleci. Kalede güven veren, sağlam bir file bekçisi... - Penaltı, frikik gibi duran toplar ve uzaktan şutlarda son derece başarılı... - Galatasaray, Türkiye Kupası’ndayken gelseydi çok iyi olurdu. Çünkü Pena tam bir penaltı canavarı...

'ÇOK AZ BİREYSEL HATA YAPIYOR'

- En önemli handikapı, son 1-2 yılda fazla maç oynamamış olması... Bu süreçte Barcelona B takımında bile fazla forma giymedi. - Inaki Pena çok az bireysel hata yapan bir kaleci. Dolayısıyla profesyonel seviyedeki tecrübe eksikliğine karşın Galatasaray kalesini koruyabilir.

'GERİDEN İYİ OYUN KURUYOR'

- Takımda eski Barcelonalı antrenörlerin olması işini kolaylaştıracak.- Performansını etkileyecek bir diğer önemli faktör, takımın ve önündeki savunmanın nasıl olacağı olacak.- Geriden iyi oyun kuruyor.

'KOEMAN TAKIMDA TUTULMASINI İSTEDİ'

Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre Inaki Pena’nın kişisel gerişim sürecini de anlatan Guanxi Lu, “Sezon başında kiralık olarak başka bir takıma verilecekti ancak Koeman takımda tutulmasını istedi. Ancak teknik adam değişiklikleri, Barcelona’daki durumunu karışık hale getirdi.

'PENA İÇİN BARÇA'DA PARLAK BİR GELECEK YOK'

'Barcelona B takımının diğer kalecisi Arnau Tenas’ın üzerine daha çok eğiliyorlar. Bana kalırsa Pena daha iyi bir kaleci ama kulüpte böyle bir eğilim var. Hem Tenas ile ilgili durum hem de Ter Stegen’in Barça’da kalması durumunda Pena için Barcelona’da parlak bir gelecek yok. Dolayısıyla Galatasaray’daki kiralık dönemi sonrasında yeniden bir kiralık ya da bonservisiyle ayrılma durumu söz konusu olabilir” yorumunu yaptı.

INAKİ PENA’NIN BAZI RAKAMLARI

- 2017-18 sezonunda UEFA Gençlik Ligi’nde takımın kalesini korudu. 9 maçın 8’inde kalesini gole kapatan performansıyla ilk kez ciddi olarak dikkatleri üzerine çekti.- 2020-21 sezonunda Barcelona B takımında çıktığı 18 maçın 8’inde kalesinde hiç gol görmedi. Aynı bu karşılaşmalarda yediği gol sayısı 15’te kaldı.

'YEDİĞİ GOL MAÇ BAŞINA 1 GOLÜN ALTINDA'

- Barcelona’da bugüne kadar çıktığı karşılaşmaların tümünde, maç başına yediği ortalama gol sayısı 1’in altında...- Barcelona U14 takımında yapılan turnuvada 6 penaltı kurtardı. Kendisini penaltılarda gösterdiği ilk turnuvaydı.