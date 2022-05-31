22 takımın mücadele ettiği İspanya 2. Ligi normal sezonunun ardından Almeria ve Valladolid’in ardından LaLiga’ya yükselecek son takımın belli olacağı play-off’larda Eibar, Las Palmas, Tenerife ve Girona mücadele edecek. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı finallerin ardından, finalde 2 maç üzerinden 11 ve 19 Haziran tarihlerinde oynanacak. Finalin iki ayağı da D-Smart’tan canlı yayınlanacak.

İşte yarı final maçlarının yayın programı;

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA

22.00 LA LIGA PLAY-OFF YARI FİNAL: TENERIFE – LAS PALMAS (CANLI) SPOR SMART

2 HAZİRAN PERŞEMBE

20.00 LA LIGA PLAY-OFF YARI FİNAL: GIRONA - EIBAR (CANLI) SPOR SMART

4 HAZİRAN CUMARTESİ

22.00 LA LIGA PLAY-OFF YARI FİNAL RÖVANŞI: LAS PALMAS - TENERIFE (CANLI) SPOR SMART

5 HAZİRAN PAZAR

19.30 LA LIGA PLAY-OFF YARI FİNAL RÖVANŞI: EIBAR - GIRONA (CANLI) SPOR SMART