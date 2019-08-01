İspanya’da zarar eden kulüplerin sağlıklı bir bütçeye ulaşması sağlandı. 6 yıl içerisinde tablo tersine döndü. 2017-2018 sezonun ardından kulüpler toplamda 251 milyon Euro kâr etti. İspanya’da yetkililer bu konuyla ilgili olarak “Mevcut durumda artık ekonomik açıdan kırmızı çizgide bulunan yok” ifadesini kullandı.

İspanya’da yaşanan bu gelişmeler ise Türkiye için gelecekte bir umut ışığı olarak göründü. TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamalrda getirilen Kulüp Lisans Talimatı sistemi ve borçların yapılandırılması baz alındığında, “Türk futbolu ekonomik olarak 3 yıl içerisinde kurtulabilir” şeklinde konuştu.