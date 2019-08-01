La Liga'dan mali denetim!

2011-2012 sezonunda İspanya La Liga’da birçok takım toplamda 135 milyon Euro zarar etti. Kulüplerin iflasın eşiğine gelmesiyle birlikte La Liga’da ‘Ekonomik Kontrol’ adı altında mali denetleme sistemiyle kulüpler kontrol altına alındı.

01 Ağustos 2019, Perşembe 06:25
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La Liga'dan mali denetim!

İspanya’da zarar eden kulüplerin sağlıklı bir bütçeye ulaşması sağlandı. 6 yıl içerisinde tablo tersine döndü. 2017-2018 sezonun ardından kulüpler toplamda 251 milyon Euro kâr etti. İspanya’da yetkililer bu konuyla ilgili olarak “Mevcut durumda artık ekonomik açıdan kırmızı çizgide bulunan yok” ifadesini kullandı.

İspanya’da yaşanan bu gelişmeler ise Türkiye için gelecekte bir umut ışığı olarak göründü. TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamalrda getirilen Kulüp Lisans Talimatı sistemi ve borçların yapılandırılması baz alındığında, “Türk futbolu ekonomik olarak 3 yıl içerisinde kurtulabilir” şeklinde konuştu.

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