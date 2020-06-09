Dünyanın süper bilgisayarları tarih boyunca, özellikle de 1960’lardan sonra teknolojideki yerini aldı. Tabii ki o günden bugüne süper bilgisayarlar da evrildi, gücüne güç kattı. Şu an için dünyanın en büyük süper bilgisayarı ise 200 ‘petaflop’ hızında -saniyede 1 katrilyon işlem yapabilen ABD’ye ait Summit. İşte bu tarz süper bilgisayarlardan biri de İspanya’da futbol için kullanılıyor.

Ülkenin önemli futbol markası La Liga’nın değerini korumak adına, futbol maçlarının illegal şekilde internet üzerinden izlenmemesi için teknolojinin sınırlarını adeta zorluyor. Madrid’deki La Liga yönetimin binasının 5. katında kurulmuş bu sistemin baş aktörü ise ‘Inferno’ adındaki süper bilgisayar. ‘Inferno’ saniyede 1 trilyon işlem yapabiliyor.

Normal bilgisayar boyutlarında olan bu süper makine, işlem kapasitesine göre diğerlerinden 4 bin kat daha büyük.

Anında tespit ediyor

Maçların olduğu zamanlarda hiç durmadan çalışan bilgisayar, tüm dünyadaki illegal maç yayını yapan yerleri tespit ediyor ve yasadışı maç yayınlarının bağlantısını anında kesiyor. Maçların olmadığı dönemde de bu süper bilgisayar, koronavirüsüyle mücadelede kullanılıyor.

Network ağı üzerinden dünyadaki 700 bin kişiyle ortak bir çalışma grubu oluşturulmuş durumda. Programın modelleri, virüse saldırmanın ve tedavinin en etkili şekilde yapılabileceği noktaları tanımlamanın yollarını araştırıyor. Bu sayede virüsün nasıl çalıştığını anlamaya çalışılıyor.

Daha önce bu bilgisayar, kanser tedavisi araştırmalarının yanı sıra Ebola ve Sars virüslerinde de kullanıldı.. Ve özellikle Ebola konusunda büyük başarı sağladı.