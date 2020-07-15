İspanya Ligi’nde Real Madrid, salgın sonrası adeta uçuşa geçti ve ezeli rakibi Barcelona’nın aldığı 3 beraberlik sonrası yaşadığı puan kayıplarını çok iyi değerlendirerek zirveyi ele geçirdi. Barça’dan zirveyi aldıktan sonra çıkışını sürdüren teknik direktör Zinedine Zidane’ın öğrencileri, son olarak da önceki gün deplasmanda Granada engelini 2-1’lik skorla geçerek, Katalan temsilcisiyle arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Bu sonuçla Real, puanını 83’e çıkarırken, salgın öncesi liderlik koltuğunda oturan Barça’nın şu an 79 puanı bulunuyor. Liglere ara verilmeden önce Real Betis’e 2-1 yenilen Zidane’ın takımı, bu süreçten sonra çıktığı 9 maçı da kazandı.

En son 2016-17’de yaşadı

İki sezondur mutlu sona ulaşan Lionel Messi’li Barça’nın egemenliğine son vermeye hazırlanan Real, yarın sahasında Villarreal’i mağlup etmesi durumunda 2016-17’den sonra ilk, toplamda da 34. şampiyonluğunu ilan edecek. Real’in son haftada rakibi de deplasmanda Leganes olacak. Los Galacticos’un puan kaybı yaşamasını bekleyecek olan Barça ise yarın evinde Osasuna ile son haftada da Alaves ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.







