La Liga'da pazartesi maçları kaldırılıyor!

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga ile ilgili tarihi bir karar aldı. Buna göre artık ligde pazartesi maçları oynanmayacak.

02 Mart 2019, Cumartesi 13:02
- A +
La Liga'da pazartesi maçları kaldırılıyor!

İspanya Futbol Federasyonu'ndan La Liga ile ilgili olarak tarihi bir karar geldi. Gece geç saatlerde oynandığı taraftarların büyük tepkisini çeken pazartesi maçları, gelecek sezondan itibaren oynanmayacak.

Kararı resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla duyuran Luis Rubiales, "Artık pazartesi futbol yok. Önümüzdeki sezondan itibaren maçlar, cumartesi ve pazar günleri oynanacak. İş önemli ama taraftarlar daha önemli." ifadelerini kullandı.

La Liga, 2010 yılından itibaren lig maçlarının pazartesi günü de oynanmasına karar vermiş ve bu yolla yayın gelirlerinin arttırılmasını amaçlamıştı. Ancak taraftar sayısındaki azalma, yıllar sonra geri adım atılmasına sebep oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.